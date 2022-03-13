Экс-игрока Динамо осудили на 2 года за изнасилование пьяной женщины

30-летний колумбийский вингер Андрес Эскобар, который в течение семи лет (2011-2018) был на контракте у киевского «Динамо», оказался осужденным в Исландии.

Футболиста приговорили к двум годам тюремного заключения за изнасилование женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что инцидент произошел 19 сентября 2021 года, после чего Эскобар был отстранен от выступлений в рядах клуба «Лейкнир» из Рейкьявика, игроком которого является с марта минувшего года.

Адвокаты Эскобара в ближайшее время намерены обжаловать приговор, так как считают, что вина их подзащитного в рассматриваемом деле отсутствует.

Отметим, что за время своей профессиональной карьеры Андрес Эскобар успел поиграть за более чем десяток клубов из различных стран: «Депортиво» (Кали, Колумбия), «Динамо» (Киев, Украина), «Эвиан» (Франция), «Даллас» (США), «Атлетико Насьональ», «Мильонариос» (оба – Колумбия), «Васко да Гама» (Бразилия), «Эстудиантес» (Аргентина), «Депортес Толима» (Колумбия), «Лиепая» (Латвия), ССА (Бразилия), «Кукута» (Колумбия), «Лейкнир» (Исландия).