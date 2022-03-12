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ФОТО. Экс-хавбек сборной Украины попал в ДТП в Турции – СМИ

Александр Яковенко отбыл в район Измира из Киева из-за начала войны в Украине

  • 12.03.2022 20:06
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ФОТО. Экс-хавбек сборной Украины попал в ДТП в Турции – СМИ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Яковенко

Бывший полузащитник сборной Украины (1 матч), киевского «Динамо» и ряда европейских клубов Александр Яковенко сегодня угодил в дорожно-транспортное происшествие в Турции.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Саруханлы, что в провинции Маниса.

Джип, который принадлежит Александру Яковенко и передвигался по Турции на иностранных номерах, столкнулся с автомобилем местных граждан на трассе Стамбул – Измир.

haberler.com

В результате четверо человек из машины, с которой столкнулся джип Яковенко, пострадали и были отправлены в больницу. При этом, водитель находится в критическом состоянии.

По имеющейся информации, сам Яковенко, как и его родственники (речь идет об отце, матери и супруге), пребывавшие в джипе, всерьез не пострадали.

Напомним, Александр Яковенко является сыном известного тренера Павла Яковенко, который до недавних пор возглавлял «Оболонь».

Источник — Haberler

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