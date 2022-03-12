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Лестер и Брентфорд хотят подписать Тете на правах свободного агента

Клубы и сам бразилец изучают возможность подписания полноценного контракта уже сейчас

  • 12.03.2022 22:01
  • 854 просмотра
  • 3 комментария
Лестер и Брентфорд хотят подписать Тете на правах свободного агента
© ФК Шахтер. Тете

Клубы английской Премьер-лиги «Лестер» и «Брентфорд» проявляют заинтересованность в услугах 22-летнего вингера «Шахтера» Тете.

Сообщается, что англичане изучают возможность подписания Тете в ближайшую неделю.

Сам бразилец хотел бы расторгнуть контракт с «Шахтером» и покинуть Украину свободным агентом, что позволило бы ему уже сейчас заключить полноценный договор с любым другим клубом.

Тете, как и некоторые другие бразильцы «Шахтера», в частности, Додо, рассчитывают, что в ближайшее время Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) повлияет на ФИФА с тем, чтобы последняя изменила свое решение и позволила легионерам из УПЛ досрочно расторгать контракты с клубами из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» согласен продать или отпустить в аренду прямо сейчас большую часть из своих бразильских легионеров, оставив лишь пятерых из них. Примечательно, что в списке «избранных» фамилия Тете не значится.

Источник — Daily Mail

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr, 12.03.2022 22:35
    +2
    це називається словом "мародери"
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    Maxcrimea10, 12.03.2022 22:31
    +1
    Не вопрос. Покупатель должен перечислить в пользу нашей армии сумму полноценного трансфера в виде пожертвования
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    Stelios Komnin, 12.03.2022 23:06
    0
    Не похоже на правду. Такие деньги уплачены, чтобы бесплатно...Это Соломон, Траоре...тоже бесплатно. В чем сложность всех в аренду раскидать до лета.
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