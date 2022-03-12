Лестер и Брентфорд хотят подписать Тете на правах свободного агента

Клубы английской Премьер-лиги «Лестер» и «Брентфорд» проявляют заинтересованность в услугах 22-летнего вингера «Шахтера» Тете.

Сообщается, что англичане изучают возможность подписания Тете в ближайшую неделю.

Сам бразилец хотел бы расторгнуть контракт с «Шахтером» и покинуть Украину свободным агентом, что позволило бы ему уже сейчас заключить полноценный договор с любым другим клубом.

Тете, как и некоторые другие бразильцы «Шахтера», в частности, Додо, рассчитывают, что в ближайшее время Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) повлияет на ФИФА с тем, чтобы последняя изменила свое решение и позволила легионерам из УПЛ досрочно расторгать контракты с клубами из-за войны в Украине.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» согласен продать или отпустить в аренду прямо сейчас большую часть из своих бразильских легионеров, оставив лишь пятерых из них. Примечательно, что в списке «избранных» фамилия Тете не значится.