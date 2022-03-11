Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Украинский народ страдает и борется за свою землю»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский после успешного матча против «Байера» у себя в Инстаграме снова высказался по поводу войны в Украине:
«Никогда не забудем, никогда не простим! Каждый день мои мысли – о моем народе, который страдает и борется за свою землю», - написал Малиновский на украинском языке.
Вторая часть поста была на итальянском:
«Спасибо большое за вашу поддержку, мы никогда не сдаемся, идем вперед с тем же желанием».
Источник — Instagram
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