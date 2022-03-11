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Малиновский получил высокую оценку от WhoScored за матч с Байером

Украинец забил гол и сделал два асссиста

  • 11.03.2022 09:05
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Малиновский получил высокую оценку от WhoScored за матч с Байером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще четыре матча 1/8 финала Лиги Европы. Руслан Малиновский стал героем матча против «Байера»: его гол и два ассиста принесли «Аталанте» победу 3:2.

Украинец стал одним из лучших игроков мата по версии портала WhoScored. Руслан получил оценку 8.5 – это второй результат в матче после Луиса Муриэля (10).

Источник — WhoScored.com

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