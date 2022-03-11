Малиновский получил высокую оценку от WhoScored за матч с Байером

Состоялись еще четыре матча 1/8 финала Лиги Европы. Руслан Малиновский стал героем матча против «Байера»: его гол и два ассиста принесли «Аталанте» победу 3:2.

Украинец стал одним из лучших игроков мата по версии портала WhoScored. Руслан получил оценку 8.5 – это второй результат в матче после Луиса Муриэля (10).