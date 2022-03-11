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Даниил ИГНАТЕНКО: «Не хочу говорить о войне. Могу лишь молиться»

Полузащитник хотел бы сконцентрироваться на футболе

  • 11.03.2022 13:31
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Даниил ИГНАТЕНКО: «Не хочу говорить о войне. Могу лишь молиться»
© RMC Sport. Даниил Игнатенко

Полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко, который арендован французами у «Шахтера», подтвердил информацию о том, что его семья прибыла во Францию из Украины, в которой рашисты продолжают громить города и убивать ни в чем неповинных людей.

«Чувствую себя очень хорошо. Признаю, что последние несколько дней перед приездом моей семьи были не очень легкими. Я благодарю клуб и президента Жерара Лопеса, которые сделали все для того, чтобы моя семья приехала из Украины, и теперь они со мной».

«Я все еще беспокоюсь о своих отце и бабушке, которые остались в Украине, но не слежу за новостями, чтобы сосредоточиться на футболе».

«Мог бы ли я пойти на фронт? Конечно, я думал об этом. Если бы я мог помочь своей стране, я бы сделал это».

«У меня не было мысли разорвать договор аренды с «Бордо», чтобы вернуться к семье в Украину. Я просто хочу продолжать играть. Я действительно не хочу говорить о войне, единственное, что я могу сделать, это молиться за тех, кто остался в Украине», - сказал Игнатенко.

Источник — RMC Sport

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