Даниил ИГНАТЕНКО: «Не хочу говорить о войне. Могу лишь молиться»

Полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко, который арендован французами у «Шахтера», подтвердил информацию о том, что его семья прибыла во Францию из Украины, в которой рашисты продолжают громить города и убивать ни в чем неповинных людей.

«Чувствую себя очень хорошо. Признаю, что последние несколько дней перед приездом моей семьи были не очень легкими. Я благодарю клуб и президента Жерара Лопеса, которые сделали все для того, чтобы моя семья приехала из Украины, и теперь они со мной».

«Я все еще беспокоюсь о своих отце и бабушке, которые остались в Украине, но не слежу за новостями, чтобы сосредоточиться на футболе».

«Мог бы ли я пойти на фронт? Конечно, я думал об этом. Если бы я мог помочь своей стране, я бы сделал это».

«У меня не было мысли разорвать договор аренды с «Бордо», чтобы вернуться к семье в Украину. Я просто хочу продолжать играть. Я действительно не хочу говорить о войне, единственное, что я могу сделать, это молиться за тех, кто остался в Украине», - сказал Игнатенко.