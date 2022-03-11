Малиновский посвятил гол в ворота Байера украинцам

Вчера Руслан Малиновский забил гол и сделал два ассиста в матче Лиги Европы против «Байера». Свои успехи украинский полузащитник посвятил соотечественникам:
«Посвящается всем жертвам войны в Украине», - написал Малиновский.
присвячується усім жертвам війни в Україні.. pic.twitter.com/IxnGJZ4pBE— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 10, 2022
Источник — Twitter
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