Индиан-Уэллс. Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление в парном турнире в Индиан-Уэллсе.
В стартовом круге Надежда в паре с Ралукой Олару из Румынии проиграла китайскому тандему Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Индиан-Уэллс. Парный турнир. Первый круг
Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай) – 3:6, 6:2, 8:10
Напомним, ранее на старте одиночного разряда проиграла украинка Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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