Индиан-Уэллс. Ястремская проиграла стартовый матч

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) неудачно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка проиграла Каролин Гарсии из Франции (№66 WTA). Это была третья встреча теннисисток, первые две выиграла Ястремская.
Индиан-Уэллс. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 4:6, 7:6, 5:7
В следующем раунде Каролин Гарсия сразится против 11-й сеяной Эммы Радукану из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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