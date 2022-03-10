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Индиан-Уэллс. Ястремская проиграла стартовый матч

Украинка завершила выступление на турнире уже после первого круга

  • 10.03.2022 07:21
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Индиан-Уэллс. Ястремская проиграла стартовый матч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) неудачно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом круге украинка проиграла Каролин Гарсии из Франции (№66 WTA). Это была третья встреча теннисисток, первые две выиграла Ястремская.

Индиан-Уэллс. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 4:6, 7:6, 5:7

В следующем раунде Каролин Гарсия сразится против 11-й сеяной Эммы Радукану из Великобритании.

Источник — Sport.ua

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