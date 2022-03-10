Бензема сравнялся с Луисом Адриано по хет-трикам в Лиге чемпионов

«Реал» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1.
Испанский клуб победил по сумме двух поединков (3:1, 0:1) и вышел в четвертьфинал.
Форвард «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик. Для 34-летнего футболиста это третий хет-трик в Лиге чемпионов. По этому показателю Бензема вышел на четвертое место, сравнявшись с Филиппо Индзаги («Ювентус» 2, «Милан» 1), Марио Гомесом («Бавария»), Луисом Адриано («Шахтер») и Неймаром («Барселона» 1, ПСЖ 2).
Больше хет-триков в ЛЧ только у Роберта Левандовски («Боруссия» Дортмунд 1, «Бавария» 3), Лионеля Месси («Барселона», 8) и Криштиану Роналду («Реал» 7, «Ювентус» 1). В общей сложности 93 футболиста делали хет-трики в Лиге чемпионов.
Отметим, что Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов.
Источник — ESPN
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