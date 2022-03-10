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Бензема сравнялся с Луисом Адриано по хет-трикам в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» вывел свою команду в четвертьфинал ЛЧ

  • 10.03.2022 04:39
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Бензема сравнялся с Луисом Адриано по хет-трикам в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1.

Испанский клуб победил по сумме двух поединков (3:1, 0:1) и вышел в четвертьфинал.

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик. Для 34-летнего футболиста это третий хет-трик в Лиге чемпионов. По этому показателю Бензема вышел на четвертое место, сравнявшись с Филиппо Индзаги («Ювентус» 2, «Милан» 1), Марио Гомесом («Бавария»), Луисом Адриано («Шахтер») и Неймаром («Барселона» 1, ПСЖ 2).

Больше хет-триков в ЛЧ только у Роберта Левандовски («Боруссия» Дортмунд 1, «Бавария» 3), Лионеля Месси («Барселона», 8) и Криштиану Роналду («Реал» 7, «Ювентус» 1). В общей сложности 93 футболиста делали хет-трики в Лиге чемпионов.

Отметим, что Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов.

Источник — ESPN

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