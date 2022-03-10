Бензема – самый возрастной автор хет-трика в истории Лиги чемпионов

«Реал» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1.
Испанский клуб победил по сумме двух поединков (3:1, 0:1) и вышел в четвертьфинал.
Главным героем встречи стал нападающий «Реала» Карим Бензема, перевернувший ход игры и позволившей своей команде, уступавшей со счетом 0:1, победить и пройти дальше. Карим оформил хет-трик, отличившись на 61-й, 76-й и 78-й минутах.
Как сообщает ESPN, в возрасте 34 лет и 80 дней Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги чемпионов. До сегодняшнего дня рекорд принадлежал Оливье Жиру, который забивал за «Челси» в ворота «Севильи» трижды в возрасте 34 лет и 63 дней.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.