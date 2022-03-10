Карим БЕНЗЕМА: «Реал показал, что является великим клубом»

«Реал» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1.

Испанский клуб победил по сумме двух поединков (3:1, 0:1) и вышел в четвертьфинал.

Карим Бензема, который оформил хет-трик, поделился впечатлениями от игры.

«Мы проиграли первый матч, они вели со счетом 1:0, но болельщики сегодня заставили нас выложиться до самого финального свистка. Первый мой гол это не ошибка Доннаруммы. Это давление со стороны всей команды. Вратарь ждал и дождался, он потерял мяч, и был гол. Это главный вечер Лиги чемпионов, и мы показали, что являемся великим клубом.

Знали, что ПСЖ — это команда, которая, если на них оказывать давление, не станет паниковать, но им будет гораздо сложнее. Когда ты отбираешь у мяч, когда оказываешь на них давление, они не могут подключиться к игре втроем. Это проблема всех команд, которые хотят разыгрывать мяч сзади», — сказал Бензема.

Отметим, что Бензема – самый возрастной автор хет-трика в истории Лиги чемпионов.