УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Реал Мадрид
3 : 1
ПСЖ
09.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Карим БЕНЗЕМА: «Реал показал, что является великим клубом»

Французский форвард показал величие

  • 10.03.2022 01:55
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Карим БЕНЗЕМА: «Реал показал, что является великим клубом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл ПСЖ. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1.

Испанский клуб победил по сумме двух поединков (3:1, 0:1) и вышел в четвертьфинал.

Карим Бензема, который оформил хет-трик, поделился впечатлениями от игры.

«Мы проиграли первый матч, они вели со счетом 1:0, но болельщики сегодня заставили нас выложиться до самого финального свистка. Первый мой гол это не ошибка Доннаруммы. Это давление со стороны всей команды. Вратарь ждал и дождался, он потерял мяч, и был гол. Это главный вечер Лиги чемпионов, и мы показали, что являемся великим клубом.

Знали, что ПСЖ — это команда, которая, если на них оказывать давление, не станет паниковать, но им будет гораздо сложнее. Когда ты отбираешь у мяч, когда оказываешь на них давление, они не могут подключиться к игре втроем. Это проблема всех команд, которые хотят разыгрывать мяч сзади», — сказал Бензема.

Отметим, что Бензема – самый возрастной автор хет-трика в истории Лиги чемпионов.

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    VK-Sport, 10.03.2022 02:07
    +1
    Карим, а ты показал что ты Великий Игрок! И был достоин ЗМ больше, чем гном!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности