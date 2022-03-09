Дарио СРНА: «Украинцы хорошие люди. Они никогда ни на кого не нападали»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна пообщался с английскими журналистами по поводу войны, которую против Украины развязали путинские войска и наемники.

«В 2014 году я уехал за три дня до того, как начали бомбить аэропорт Донецка. Боевики уже вошли в город, но я не ожидал, что что-то произойдет. Донецк — мирное место, и он всегда радушно принимал иностранцев, как и Украина в целом. Украинцы хорошие люди. Они никогда ни на кого не нападали. Даете ли вы им один доллар, 100, 100 000, они довольны и счастливы. Они не заслуживают ничего плохого. Но очевидно, что у одного человека другое мнение, и мы сделаем все возможное, чтобы изменить его».

«Утром 24 февраля я был спокоен, но в то же время боялся. Я проходил через подобное раньше. Клуб предложил два автобуса на всех, но никто не мог гарантировать нам безопасность в пути. На второй день все посольства говорили, что не могут помочь, это небезопасно, нам пришлось остаться в отеле. Вот тогда и начинается паника: в те первые пару дней вокруг было так много новостей, некоторые из них фейковые, а на телефон поступало много звонков от друзей и родственников со словами: «Уезжай, уезжай». В такой момент вы находитесь под давлением, и нелегко быть собранным».

«Это был какой-то хаос. Нужно принимать правильные решения. Ситуация вроде бы и под контролем, но в то же время не под контролем; все чего-то ждут. Мы все собирались в ресторане, 65 человек, но потом включались сирены, и нам приходилось спускаться в подвал, многие бразильские парни вынуждены были привезти своих детей. Это было всего два дня, а мне показалось, что 22».

«Считаю, что игроки могут помочь Украине на футбольном поле, но они ничего не знают об армии, оружии или войне. Каждый сам принимает решение, но, может быть, будет лучше, если они будут волонтерами, используя свои платформы, чтобы их голоса были услышаны. Все они привыкли работать с мячом, а не с оружием. Но все они сейчас вовлечены в гуманитарную деятельность».

«Мы должны быть едины: «Динамо», «Шахтер», «Ворскла», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Мариуполь». Я оптимист: я верю, что все будет хорошо, что после этого мы все станем сильнее и что эти клубы снова будут играть в футбол вместе. Мы все остаемся рядом. Жизнь важнее всего остального, и мы должны вместе сделать все возможное, чтобы остановить войну и спасти народ Украины».

«Сегодня весь мир знает, что Россия напала на Украину: это не секрет. Однажды они все поймут. Время сделает то, что необходимо. Я горжусь тем, что живу в Украине и горжусь тем, что играл и работаю в «Шахтере», горжусь тем, что знаю этих людей. Они герои, они уже победители. Мы поддерживаем их», - сказал Срна.