«Чеферин нам помог». Срна рассказал, как легионеры Шахтера покинули Украину

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, как президент УЕФА Александер Чеферин помог легионерам команды покинуть Украину.
«Сперва посольство Португалии всех своих забрало. Потом Израиль забрал Соломона, а Тете сам уехал. Остальные ждали решений своих посольств. Не знаю, как мне в голову пришло набрать Чеферина. Попросил помощи у президента УЕФА».
«Де Дзерби держал контроль в команде, говорил не паниковать».
«И Чеферин пообещал, что он всех вывезет. Он подключил Андрея Павелко, который помог. И потом я узнал, что Чеферин организовал поезд, бразильцев вывезли в Молдову».
«Затем итальянцы во главе с Де Дзерби отправились во Львов, а затем вывезли их за пределы Украины», - сказал Срна.
Источник — Денисов Time
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