«Чеферин нам помог». Срна рассказал, как легионеры Шахтера покинули Украину

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, как президент УЕФА Александер Чеферин помог легионерам команды покинуть Украину.

«Сперва посольство Португалии всех своих забрало. Потом Израиль забрал Соломона, а Тете сам уехал. Остальные ждали решений своих посольств. Не знаю, как мне в голову пришло набрать Чеферина. Попросил помощи у президента УЕФА».

«Де Дзерби держал контроль в команде, говорил не паниковать».

«И Чеферин пообещал, что он всех вывезет. Он подключил Андрея Павелко, который помог. И потом я узнал, что Чеферин организовал поезд, бразильцев вывезли в Молдову».

«Затем итальянцы во главе с Де Дзерби отправились во Львов, а затем вывезли их за пределы Украины», - сказал Срна.