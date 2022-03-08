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Легендарный игрок Динамо записался в ТерОборону

Олег Лужный защищает Украину от оккупантов

  • 08.03.2022 18:24
  • 6115 просмотров
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Легендарный игрок Динамо записался в ТерОборону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Бывший игрок «Динамо», сборной Украины и лондонского «Арсенала» Олег Лужный защищает Украину в рядах территориальной обороны. Об этом он рассказал в интервью Daily Mirror.

«Обстреливают и разрушают целые города и села. Патрик Виейра и Жиль Гриманди очень озабочены и предложили свою поддержку.

Как и все украинцы, я нахожусь в Украине, где все наши люди защищают Родину. Я вступил в ряды территориальной обороны.

Ситуация очень напряженная, сирена раздается три-четыре раза в день, также ночью. Людям приходится быстро убегать в бомбоубежища, женщины с маленькими детьми, не понимающими, что происходит, они напуганы.

Обстреливают и рушатся целые города, люди остаются без газа, света, воды и пищи. Но наша нация как никогда едина. Мы не сдадимся, каждый пытается помочь как можно лучше.

Я поддерживаю все санкции против россии. Люди, занимающиеся спортом являются частью нации. Когда нация избирает президента, она также отвечает за действия избранного президента. Если они молчат – значит, поддерживают то, что сейчас происходит: вторжение в мирную страну.

Российские спортсмены могут и должны говорить со своим президентом, чтобы остановить войну. Бомбить мирных людей в 21 веке, не нанесших никакого вреда россии? Это не укладывается в уме.

То, что делают россияне – это большая угроза не только для Украины. Украинская армия, наши герои, мы сейчас защищаем всю Европу. Уверен, что все мои бывшие одноклубники озабочены текущей ситуацией. Единственное, что у них нет моего нового мобильного телефона.

Очень благодарен своим одноклубникам, которые меня поддерживают. Я очень благодарен и горжусь нашими воинами, которые нас защищают! Благодарен нашему Президенту Владимиру Зеленскому, так преданно стоящему за Украину и наш народ», - сказал Олег Лужный.

Отметим, что в территориальную оборону также вступили футболисты Александр Алиев, Андрей Богданов, Виктор Корниенко, боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко, Владимир Кличко, биатлонист Дмитрий Пидручный защищает страну в Нацгвардии Украины.

Источник — Daily Mirror

(36 голосов)

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    elPadrino, 08.03.2022 18:54
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