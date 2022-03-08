Малиновский – игрок месяца в Серии А

Лучшим игроком февраля в Серии А стал украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Награду он получит перед матчем 29-го тура против «Дженоа» 13 марта.

В феврале Малиновский провел 3 матча в Серии А и забил 1 гол – в ворота «Ювентуса» в 25-м туре. Этот гол был признан лучшим в феврале в Серии А.