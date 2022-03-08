ВИДЕО. Гол Малиновского – лучший в феврале в Серии А

Лучшим голом февраля в Серии А стал гол Руслана Малиновского в ворота «Ювентуса» в 25-м туре. Тот матч завершился вничью 1:1.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Малиновского 6 голов и 2 ассиста в 22 матчах в Серии А.