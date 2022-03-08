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Источник: Матч Шотландия – Украина состоится в июне

Сейчас украинцам не до футбола

  • 08.03.2022 12:56
  • 565 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Матч Шотландия – Украина состоится в июне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года между Шотландией и Украиной не состоится в марте.

Как сообщает Sky Sports, поединок перенесут на июнь.

ФИФА решила перенести матч после обращения УАФ вместе с федерациями Шотландии, Уэльса и Австрии ФИФА решила перенести встречу на июнь.

Дата поединка между сборными Уэльса и Австрии в другом полуфинале плей-офф пока остается неизвестной.

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Источник — Sky Sports

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
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    Spectra, 08.03.2022 13:03
    0
    Нормально, на лигу нации пофиг, если честно после того как нас вышвырнули из лиги А, пропало всякое желание смотреть этот турнир. Надеемся к тому времени все утихнет и мы поедим на ЧМ!
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