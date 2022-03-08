Источник: Матч Шотландия – Украина состоится в июне

Матч плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года между Шотландией и Украиной не состоится в марте.
Как сообщает Sky Sports, поединок перенесут на июнь.
ФИФА решила перенести матч после обращения УАФ вместе с федерациями Шотландии, Уэльса и Австрии ФИФА решила перенести встречу на июнь.
Дата поединка между сборными Уэльса и Австрии в другом полуфинале плей-офф пока остается неизвестной.
Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Источник — Sky Sports
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