Источник: Матч Шотландия – Украина состоится в июне

Матч плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года между Шотландией и Украиной не состоится в марте.

Как сообщает Sky Sports, поединок перенесут на июнь.

ФИФА решила перенести матч после обращения УАФ вместе с федерациями Шотландии, Уэльса и Австрии ФИФА решила перенести встречу на июнь.

Дата поединка между сборными Уэльса и Австрии в другом полуфинале плей-офф пока остается неизвестной.

Напомним, чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.