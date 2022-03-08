Шахтер одобрил уход Педриньо в Коринтианс на правах аренды

23-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо в ближайшее время вернется в бразильский футбол.

Сообщается, что руководство донецкого клуба одобрило переход Педриньо на правах аренды в «Коринтианс». Сделка будет рассчитана до конца 2022 года.

Украинский клуб также открыт к переговорам о продаже футболиста, однако в Бразилии нет ни одного клуба, который был бы готов удовлетворить запросы «горняков».

Сам Педриньо после нескольких дней в охваченной войной Украине предпочитает продолжить карьеру именно в Бразилии, несмотря на имеющиеся варианты от других клубов Европы.

Напомним, «Шахтер» подписал Педриньо летом минувшего года из «Бенфики» за 18 миллионов евро.

Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.