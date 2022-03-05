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Топ-клуб из Испании заинтересовался Педриньо

Бразилец вскоре может покинуть «Шахтер», но остаться в Европе

  • 05.03.2022 20:41
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Топ-клуб из Испании заинтересовался Педриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Агент полузащитника «Шахтера» Педриньо Уилл Дантас заявил, что его клиент всерьез востребован на трансферном рынке, который вскоре, вероятно, будет специально открыт ФИФА и УЕФА для украинских клубов из-за войны, которую развязали рашисты.

«Сегодня я получил запрос от крупного европейского клуба. Ранее на связь с нами выходил «Порту», но клуб, с которым я говорил сегодня, - топ-клуб из Испании», - заявил агент.

Сообщается, что руководство «Шахтера» дало согласие на ведение агентом переговоров о продаже хавбека или его аренде на три месяца.

Источник — Torcedores

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