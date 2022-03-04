23-летний вингер «Шахтера» Педриньо оценивает возможность расторжения контракта с «Шахтером» из-за войны, которую российская армия развязала против Украины.
Сообщается, что агент футболиста изучает все доступные для его клиента возможности.
Ныне интерес к Педриньо проявляют «Порту», а также бразильские «Ботафого», «Палмейрас», «Сан-Паулу» и «Коринтианс».
Ранее о разрыве контракта с «Шахтером», по данным СМИ, думал центрбек Витао.
Источник — Torcedores
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