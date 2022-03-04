УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Педриньо оценивает возможность расторжения контракта с Шахтером

Вингером интересуется «Порту» и ряд бразильских клубов

  • 04.03.2022 09:46
  • 1008 просмотров
  • 0 комментариев
Педриньо оценивает возможность расторжения контракта с Шахтером
© ФК Шахтер. Педриньо

23-летний вингер «Шахтера» Педриньо оценивает возможность расторжения контракта с «Шахтером» из-за войны, которую российская армия развязала против Украины.

Сообщается, что агент футболиста изучает все доступные для его клиента возможности.

Ныне интерес к Педриньо проявляют «Порту», а также бразильские «Ботафого», «Палмейрас», «Сан-Паулу» и «Коринтианс».

Ранее о разрыве контракта с «Шахтером», по данным СМИ, думал центрбек Витао.

Источник — Torcedores

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности