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ФИФА и УЕФА откроют трансферное окно для украинских клубов

Дарио Срна рассказал о ситуации с контрактами

  • 05.03.2022 20:17
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ФИФА и УЕФА откроют трансферное окно для украинских клубов
© shakhtar.com

Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, что ФИФА и УЕФА вскоре откроют трансферное окно специально для того, чтобы украинские клубы могли сейчас продать своих легионеров, а не терять их бесплатно.

Из-за войны в Украине легионеры намерены перебраться в другие команды.

«Президент УЕФА Чеферин сказал, что ни один иностранец не уедет бесплатно. ФИФА и УЕФА скоро откроют специальное трансферное окно для всех иностранцев, выступающих в Украине».

«С тренерским штабом Де Дзерби еще будет разговор», - сказал Срна.

Ожидается, что все иностранные футболисты покинут украинский футбол.

Источник — Денисов Time

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