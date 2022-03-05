ФИФА и УЕФА откроют трансферное окно для украинских клубов

Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, что ФИФА и УЕФА вскоре откроют трансферное окно специально для того, чтобы украинские клубы могли сейчас продать своих легионеров, а не терять их бесплатно.

Из-за войны в Украине легионеры намерены перебраться в другие команды.

«Президент УЕФА Чеферин сказал, что ни один иностранец не уедет бесплатно. ФИФА и УЕФА скоро откроют специальное трансферное окно для всех иностранцев, выступающих в Украине».

«С тренерским штабом Де Дзерби еще будет разговор», - сказал Срна.

Ожидается, что все иностранные футболисты покинут украинский футбол.