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ВИТАО: «Украина действительно нуждается в помощи»

Ситуация сложнейшая, о чем иностранным гражданам рассказал центрбек «Шахтера»

  • 07.03.2022 11:20
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ВИТАО: «Украина действительно нуждается в помощи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Центральный защитник «Шахтера» Витао рассказал, что пережил в Украине после нападения на страну армии рашистов.

«Было много, очень много неопределенности. Мы не представляли, сможем ли мы покинуть страну, и тем более, когда это произойдет. Это были очень тяжелые дни. У меня хорошие отношения со всеми в команде. У нас всегда были потрясающие отношения. Но, без сомнения, сейчас мы гораздо более сплочены из-за случившегося».

«Мы с женой боялись, что наш сын, которому всего три месяца, будет голодным, захочет пить или замерзнет. И я думаю, что это был самый большой страх других родителей, которые также были там».

«УЕФА и Украинская ассоциация футбола были главным ключом в процессе нашего выезда из Украины. Я благодарен командам обеих организаций. Без них, без сомнения, мы бы оттуда не выбрались. Было действительно страшно пережить все это в 22 года. Это было непросто».

«Мой агент Улисс очень помог, пытаясь вытащить меня оттуда всеми возможными способами. Это было очень важно. Я знаю, что могу рассчитывать на него во всем, и я также буду готов помочь ему, когда это потребуется. В такие трудные времена можно понять, кто действительно заботится о тебе, а кто нет. И он был одним из тех, кто очень заботился о моей безопасности, а также о моей семье».

«На самом деле в Украине все очень сложно. Страна действительно нуждается в помощи, в то время как все слишком заняты, просто пытаясь пережить войну и нехватку еды, воды и электричества».

«Что будет в моей карьере дальше? Трудно думать об этом сейчас, потому что я вернулся из очень страшного места. В то же время, сидеть просто так, не играть и не тренироваться, тоже может быть проблемой», - рассказал Витао.

Ранее сообщалось, что Витао обратился в ФИФА с запросом на прекращение действия контракта с «Шахтером».

Источник — Express

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