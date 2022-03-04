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Лион. Ястремская вышла в полуфинал

Украинка обыграла Ясмин Паолини

  • 04.03.2022 17:46
  • 399 просмотров
  • 2 комментария
Лион. Ястремская вышла в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Сегодня Даяна Ястремская сегодня в четвертьфинале турнира WTA во французском Лионе встречалась с итальянкой Ясмин Паолини, которой в прошлом сезоне проиграла три матча подряд.

Украинка сумела прервать неудачную серию и победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 43 минуты.

1/2 финала

Ясмин Паолини (Италия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:7 (3)

В полуфинале Ястремская встретится с победителем матча Анна Бондарь – Сорана Кырстя. Вчера во втором круге украинка обыграла испанку Кристину Букшу.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Spectra, 04.03.2022 17:54 (изменен)
    +1
    Умница! Тай-брейки прекрасно играет. Но что делать с Индианом, если выйдет финал, то сразу на следующей день играть квалификацию, уже в Америки. Было бы прекрасно, если бы ВК дали, но вряд-ли, а так между финалом Лиона и квалификации Индиана, даже не знаю что выбрать.
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    online
    Александр Жаирс, 04.03.2022 18:04
    0
    Spectra, 04.03.2022 17:54
    Умница! Тай-брейки прекрасно играет. Но что делать с Индианом, если выйдет финал, то сразу на следующей день играть квалификацию, уже в Америки. Было бы прекрасно, если бы ВК дали, но вряд-ли, а так между финалом Лиона и квалификации Индиана, даже не знаю что выбрать.
    Думаю,ответ на этот вопрос она знала ещё до начала турнира в Леоне.
    Как по мне,то лучше синица в руках,чем журавель в небе,но решать ей.
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