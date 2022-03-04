Лион. Ястремская вышла в полуфинал

Сегодня Даяна Ястремская сегодня в четвертьфинале турнира WTA во французском Лионе встречалась с итальянкой Ясмин Паолини, которой в прошлом сезоне проиграла три матча подряд.

Украинка сумела прервать неудачную серию и победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 43 минуты.

1/2 финала

Ясмин Паолини (Италия) – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:7 (3)

В полуфинале Ястремская встретится с победителем матча Анна Бондарь – Сорана Кырстя. Вчера во втором круге украинка обыграла испанку Кристину Букшу.