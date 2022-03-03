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УАФ рассматривает возможность ухода легионеров украинских клубов в аренды

Возможно, речь пойдет о специальных трансферных правилах

  • 03.03.2022 18:27
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УАФ рассматривает возможность ухода легионеров украинских клубов в аренды
© fcdynamo.com

Руководство Украинской ассоциации футбола рассматривает возможность принятия решения об уходе на правах аренды иностранных футболистов клубов страны в другие клубы за пределы Украины, пока на ее территории продолжается война с российскими войсками.

Из-за введенного в Украине военного положения речь не может идти об украинских футболистах, которые, как и другие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны пребывать на территории страны. Исключением из данного правила могут быть те, кто подпадает под соответствующие пункты – например, капитан «Динамо» Сергей Сидорчук, у которого трое детей, и по этой причине он эвакуировался вместе с семьей в Румынию.

Ранее собственник румынского клуба «Ботошани» Валериу Ифтими приглашал в свою страну для проведения тренировок и, возможно, матчей киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Напомним, что в большинстве европейских чемпионатов в настоящий момент трансферное окно закрыто, а потому переходы игроков на правах аренды запрещены.

Источник — Prosport.ro

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