УАФ рассматривает возможность ухода легионеров украинских клубов в аренды

Руководство Украинской ассоциации футбола рассматривает возможность принятия решения об уходе на правах аренды иностранных футболистов клубов страны в другие клубы за пределы Украины, пока на ее территории продолжается война с российскими войсками.

Из-за введенного в Украине военного положения речь не может идти об украинских футболистах, которые, как и другие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны пребывать на территории страны. Исключением из данного правила могут быть те, кто подпадает под соответствующие пункты – например, капитан «Динамо» Сергей Сидорчук, у которого трое детей, и по этой причине он эвакуировался вместе с семьей в Румынию.

Ранее собственник румынского клуба «Ботошани» Валериу Ифтими приглашал в свою страну для проведения тренировок и, возможно, матчей киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Напомним, что в большинстве европейских чемпионатов в настоящий момент трансферное окно закрыто, а потому переходы игроков на правах аренды запрещены.