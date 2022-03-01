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Паулу ФОНСЕКА: «Украинцы уже выиграли эту войну»

Португальский тренер поддержал украинский народ

  • 01.03.2022 13:31
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Паулу ФОНСЕКА: «Украинцы уже выиграли эту войну»
© CNN. Паулу Фонсека и его супруга Катерина

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, которого вторжение российской армии в Украину застало в Киеве, накануне покинул страну, а по возвращении в Португалию дал интервью, раскрыв тамошним журналистам глаза на происходящее.

«Благодарю посольство Португалии, которое помогло нам пересечь границу, а особая моя благодарность президенту Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешу, который связался с президентом Украинской ассоциации футбола и сыграл ключевую роль в том, чтобы мы могли пересечь границу».

«У меня смешанные эмоции. С одной стороны, мне удалось привезти свою семью, но с другой, мы оставили в Украине практически все. Пока я был в Киеве, я не видел российских танков, но мы были в убежище. Худшее начало происходить уже после того, как мы оттуда уехали».

«Люди страдают, но они борются за Родину. Даже сегодня я узнал, что есть бесчисленное множество людей, желающих вступить в армию. Поэтому на данный момент украинцы уже выиграли эту войну. У нас много друзей, которые записались на защиту Украины. Мы знаем, что у них все хорошо, но они на передовой».

«Португалия и Европейский союз приложили усилия, чтобы помочь, но я чувствую, что есть еще что сделать, потому как иначе мы позволим этим людям умереть. Португальцам, которые находятся там, и украинским семьям, которые хотят приехать сюда, я хочу посоветовать сохранять надежду. Я уверен, что посольство сделает все, чтобы они благополучно выехали».

«Конечно, я планирую вернуться в Украину. Это было облегчением для меня и моей семьи, но мне пришлось покинуть тех людей, которые героически сражаются. Я чувствую облегчение за себя и свою семью, но в то же время большую печаль. Я не думал о своей карьере. Я захочу вернуться, но не в этом сезоне, а в начале следующего», - сказал Фонсека.

Жена Паулу Катерина Фонсека, которая является украинкой, также выразила свою позицию.

«Должна признаться, что мое сердце не здесь. Оно в Украине, с моими друзьями и семьей. В моей стране идет жестокая война, это совершенно недопустимо. Очень тяжело видеть, как гибнут дети, женщины, мирные жители. Эта война должна быть немедленно прекращена. Когда мы летели в Португалию, то я вспоминала города, которые бомбила российская авиация. Это жестоко, что они делают. Города страдают. Хочу сказать всем, кто меня слышит: помогите Украине, чем сможете», - подчеркнула Катерина Фонсека.

Источник — O Minho

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