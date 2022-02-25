ГАСПЕРИНИ: «Спросил у Малиновского, готов ли он играть с Олимпиакосом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поддержал Руслана Малиновского на фоне российский агрессии в Украину.



«Мы все сейчас переживаем тяжелый момент, и это касается его в еще большей мере.



Перед матчем с «Олимпиакосом» я спросил у Малиновского, готов ли он играть, потому что его родители и другие члены семьи в данный момент в Украине.



Футбол не может решить проблемы, но я надеюсь, что он может внести небольшой вклад в то, чтобы все чувствовали себя ближе друг к другу», – сказал Гасперини.

Отметим, что в матче с «Олимпиакосом» Малиновский отметился дублем.