В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы португальская «Брага» в серии пенальти обыграла «Шериф» из Молдовы, выбив команду украинского специалиста Юрия Вернидуба из турнира.
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Медейруш (Брага).
Источник — MEGOGO
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