В четверг, 24 февраля, в Браге на местном муниципальном стадионе состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Брага» примет «Шериф». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву. Первая встреча команд, которая состоялась 17 февраля в Тирасполе, напомним, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев – подопечных украинского тренера Юрия Вернидуба.

«Брага»

Команда Карлуша Карвальяла участницей нокаут-раунда Лиги Европы стала, финишировав на 2 позиции в группе F основного этапа розыгрыша. Набрав 10 очков в шести матчах, она расположилась позади «Црвены Звезды» (11 пунктов) и выше «Мидтьюлланна» (9 очков) с «Лудогорцем» (2 балла).

В сыгранных поединках «оружейники» одержали три победы, обыграв дома «Мидтьюлланн» (3:1), а также дважды «Лудогорец» (на выезде 1:0, на своем поле 4:2), один раз сыграли вничью (1:1 с «Црвеной Звездой» дома) и потерпели два поражения (от «Црвены Звезды» 1:2 в гостях и от «Мидтьюлланна» 2:3 также на выезде).

В настоящий момент «Брага» занимает в таблице национального чемпионата Португалии четвертое место. В 23 матчах она набрала 44 очка, что на 19 пунктов меньше, нежели у единолично лидирующего «Порту». В минувший уик-энд парни Карвальялы в гостях обыграли со счетом 1:0 «Тонделу», идущую на 16-й позиции.

«Шериф»

Подопечные Юрия Вернидуба осенью прошлого года, напомним, впервые в своей истории играли в группе Лиги чемпионов, где финишировали третьими в компании с мадридским «Реалом» и «Интером», а также донецким «Шахтером». В шести матчах они набрали 7 очков, уступив в позициях мадридцам и миланцам, зато опередив «горняков» Донецка.

«Шериф» начал с домашней победы над «Шахтером» (2:0),а затем в Мадриде одолел «Реал» (3:2). После последовала череда из трех проигранных матчей (по 1:3 дважды от «Интера» и 0:3 от «Реала» на своем поле). В заключительном поединке групповой стадии тираспольцы на выезде сыграли вничью 1:1 с дончанами.

В таблице Национального дивизиона чемпионата Молдовы «Шериф» лидирует. В 17 матчах командой набрано 44 очка. В преддверие первой встречи с «Брагой» парни Вернидуба дома разгромили «Зимбру» - 4:0. После этого они в чемпионате страны матчей больше не проводили.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Брага» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брага»: Матеуш – Лейте, Пауло Оливейра, Тормена, Коуту, Каштру, Аль Мустари, Гомеш, Орта, Медейруш, Витор Оливейра.

«Шериф»: Атанасиадис – Эвангелу, Раделич, Дуланто, Бруно, Аддо, Тилль, Джульен, Траоре, Янсане, Яхшибоев.

24 февраля, четверг