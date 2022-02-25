Лига Европы. Шериф Вернидуба вылетел от Браги в серии пенальти

«Шерифф» Юрий Вернидуба вылетел из Лиги Европы в 1/16 финала. После домашней победы 2:0 над «Брагой» чемпионы Молдовы с аналогичным счетом проиграли на выезде. В серии пенальти португальский клуб оказался сильнее – 3:2.
«Брага» - «Шериф» - 2:0 (по пенальти – 3:2)
Голы: Медейруш 17, Орта 43
Источник — Sport.ua
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