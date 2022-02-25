В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы каталонская «Барселона» обыграла итальянский «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
|23'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
Источник — MEGOGO
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