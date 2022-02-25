Лига Европы. Барселона прошла Наполи, забив 4 гола на выезде

Центральное противостояние 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» завершилось в пользу каталонцев. После ничьи 1:1 на «Камп Ноу» каталонцы на выезде разобрались с командой Лучано Спаллетти – 4:2.

«Наполи» - «Барселона» - 2:4

Голы: Инсинье 23 (с пенальти), Политано 87 – Альба 8, Де Йонг 13, Пике 45, Обамеянг 59

Перед матчем игроки «Наполи» и «Барселоны» выступили против войны в Украине.