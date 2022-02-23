Противостояние «Наполи» и «Барселоны» изначально рассматривалось как центральное и самое интересное на стадии 1/16 финала Лиги Европы – это вывеска вполне уровня плей-офф Лиги чемпионов. И ничейный результат первого поединка только подогревает интерес к ответному матчу.

«Наполи»

Ничья 1:1 на выезде – выгодный результат для «Наполи», даже несмотря на то, что правило выездного гола с нынешнего сезона в еврокубках уже не действует. В ответном матче все, по сути, начнется с ноля, просто на стороне «Наполи» будет преимущество домашнего поля.

Тур Серии А между двумя матчами с «Барселоной» для «Наполи» получился неудачным. Команда Лучано Спаллетти поддержал флешмоб своих прямых конкурентов в борьбе за Скудетто, и тоже потеряла очки: выездная ничья 1:1 с «Кальяри» в понедельник. Хороший шанс выйти в лидеры Серии А не был использован, но вся борьба еще впереди.

Кадровая ситуация у «Наполи» перед ответным матчем с «Барселоной» не идеальная. Точно не сыграет из-за травмы лидер команды Лоренцо Инсинье. Также под вопросом участие Станислава Лоботки, Ирвинга Лосано, Маттео Политано и Акселя Туанзебе.

«Барселона»

«Барселона» наоборот подходит к ответному матчу в прекрасном настроении. Каталонцы в 25-м туре Ла Лиги на выезде разгромили «Валенсию» 4:1, а звездный новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик. Ряд успешных результатов в последнее время вернул команду Хави в зону Лиги чемпионов.

Однако расслабляться «Барселоне» еще рано: финиш команды в топ-4 по итогам сезона по-прежнему вызывает большие вопросы. И продолжение борьбы в Лиге Европы важно также как альтернативный шанс попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

У «Барселоны» кадровая ситуация тоже не идеальная. Из-за травм не сыграют Серхи Роберто, Самуэль Юмтити и Ансу Фати, также под вопросом Эрик Гарсия. А опытный Дани Алвес не внесен в заявку «Барселоны» на Лигу Европы.

Прогноз на противостояние

Букмекеры оценивают шансы обеих команд в ответном матче как практически равные. В такой ситуации вероятность того, что матч перейдет в овертайм, довольно высока. Наша ставка – ничья в основное время, коэффициент 3,45.

24 февраля, четверг