ФОТО. Яремчук стал одним из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом

Украинский форвард вышел на замену и принес ничью своей команде

  • 24.02.2022 02:32
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ФОТО. Яремчук стал одним из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук стал одним из героев домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2).

Яремчук вышел на замену вместо Эвертона на 62-й минуте встречи, а на 72-й минуте забил гол, установив окончательный счет в матче.

За свою игру Яремчук получил высокую оценку — 6,9 балла. Это третий результат среди всех игроков «Бенфики» в этом поединке. Выше оценка только у левого защитника Гримальдо (7,2 балла) и вратаря Влаходимоса (7,1 балла). Столько же — у Рафы и Нуньеса.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Бенфику» 32 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник — WhoScored.com

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