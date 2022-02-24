ФОТО. Яремчук стал одним из лучших игроков Бенфики в матче с Аяксом

26-летний нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук стал одним из героев домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:2).

Яремчук вышел на замену вместо Эвертона на 62-й минуте встречи, а на 72-й минуте забил гол, установив окончательный счет в матче.

За свою игру Яремчук получил высокую оценку — 6,9 балла. Это третий результат среди всех игроков «Бенфики» в этом поединке. Выше оценка только у левого защитника Гримальдо (7,2 балла) и вратаря Влаходимоса (7,1 балла). Столько же — у Рафы и Нуньеса.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Бенфику» 32 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач.