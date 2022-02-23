Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Лига Европы? Любой тренер хочет выигрывать трофеи»

Наставник «Аталанты» - о матче против «Олимпиакоса»

  • 23.02.2022 21:30
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Лига Европы? Любой тренер хочет выигрывать трофеи»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса» (24 февраля):

«Лига чемпионов дала нам большой опыт, теперь наша команда более мастеровитая. Если бы я сказал, что мне безразлично, победим мы в Лиге Европы или нет — я бы соврал. Любой тренер хочет выигрывать трофеи. 

У нас недоступны на матч Сапата, Иличич, Муриэль и Миранчук. Новые владельцы клуба мне сказали, что все эти проблемы с составом решатся в летнее трансферное окно. У нас был очень эмоциональный диалог. 

Одна эпоха сменила другую, но я верю, что команда станет только сильнее. Также я надеюсь, что смогу достичь хороших результатов в последующие сезоны».

Первый матч в Италии завершился победой «Аталанты» 2:1.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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