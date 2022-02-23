В четверг, 24 февраля «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Наполи» - «Барселона». Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Первый матч в Испании завершился вничью 1:1.
Источник — Sport.ua
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