Евгений АРАНОВСКИЙ: «Мне легче быть на поле, чем в фургоне VAR»

Украинский арбитр Евгений Арановский прокомментировал появление в украинском футболе третьего фургона ВАР.
«Мне легче быть на поле, чем в фургоне ВАР, потому что система ошибиться не может. Если арбитр может ошибиться (угол был не тот, отстал, непростой момент), то ВАР обязан отработать без ошибок помочь, чтобы игра прошла справедливо», – сказал Арановский.
Источник — Футбол 1/2/3
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