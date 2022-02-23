Евгений АРАНОВСКИЙ: «Мне легче быть на поле, чем в фургоне VAR»

Украинский арбитр Евгений Арановский прокомментировал появление в украинском футболе третьего фургона ВАР.



«Мне легче быть на поле, чем в фургоне ВАР, потому что система ошибиться не может. Если арбитр может ошибиться (угол был не тот, отстал, непростой момент), то ВАР обязан отработать без ошибок помочь, чтобы игра прошла справедливо», – сказал Арановский.