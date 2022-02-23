Сергей БОЙКО: «VAR – не только плюс для арбитров, но и для клубов»

Украинский арбитр Сергей Бойко прокомментировал появление в украинском футболе третьего фургона ВАР.
«Мы видим, что клубы хотят равных условий для всех. Это позволит использовать третью машину для того, чтобы у нас все матчи проводились вместе с видеоассистентом рефери. Это не только плюс для арбитров. Это плюс для клубов, особенно для тех, которые выступают в еврокубках.
Мы видим, что ВАР используется в топ-чемпионатах Европы, квалификациях, отборочных циклах. Это хорошо для нашего чемпионата», – сказал Бойко.
Источник — Футбол 1/2/3
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