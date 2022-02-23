ВИДЕО. Украинские арбитры получили третий фургон VAR

Украинские арбитры получили третий фургон VAR (видеопомощник арбитра).



Презентацию оборудованного необходимым оборудованием и технологией видеоповторов микроавтобуса провел глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Недавно в Турции закончился НТЗ арбитров, где Лучано совместно с Николой Риццоли готовил наших рефери ко второй части сезона.



В ближайшее время фургон пройдет регламентированное в таких случаях тестирование и с началом второй части соревнований будет использоваться на матчах разных городов Украины.