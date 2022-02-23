ВИДЕО. Украинские арбитры получили третий фургон VAR

В ближайшее время фургон пройдет тестирование

  • 23.02.2022 15:00
  • 679 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Украинские арбитры получили третий фургон VAR
© УАФ

Украинские арбитры получили третий фургон VAR (видеопомощник арбитра).
 
Презентацию оборудованного необходимым оборудованием и технологией видеоповторов микроавтобуса провел глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Недавно в Турции закончился НТЗ арбитров, где Лучано совместно с Николой Риццоли готовил наших рефери ко второй части сезона.
 
В ближайшее время фургон пройдет регламентированное в таких случаях тестирование и с началом второй части соревнований будет использоваться на матчах разных городов Украины.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Marek, 23.02.2022 15:34
    0
    OVS, 23.02.2022 15:30
    На фото: Павєлко:"Та я з таким фургоном тепер стільки бабла накошу !!! Сам буду в ньому сидіти! Ренат,Гоша готуйте бабки ! Любий офсайд за ваші гроші !"
    Ви самі хоч зрозуміли,що написали?
    Ссылка
    OVS, 23.02.2022 15:30
    -1
    На фото: Павєлко:"Та я з таким фургоном тепер стільки бабла накошу !!! Сам буду в ньому сидіти! Ренат,Гоша готуйте бабки ! Любий офсайд за ваші гроші !"
    Ссылка
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