Марченко не смог пробиться в четвертьфинал на турнире в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№222 ATP) завершил выступления на челленджере в Италии.
В матче второго круга украинец, получивший шестой номер посева, проиграл Александеру Ричарду из США (№274 ATP).
Форли. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Александер Ричард (США) – 3:6, 5:7
Источник — Sport.ua
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