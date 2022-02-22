Украина примет Барбадос в Турции: известны составы сборных

Стали известны составы мужских сборных Украины и Барбадоса по теннису, которые 4-5 марта сыграют матч Кубка Дэвиса.

Сборная Украины: Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых, Денис Молчанов, Вячеслав Белинский.

Капітан – Андрей Медведев.

Сборная Барбадоса: Дариан Кинг, Хейден Льюис, Меттью Фостер-Иствик, Кайпо Маршалл.

Капитан – Демьен Епплвейт.

Изначально встреча должна была состояться в Украине, однако из-за накаленной политической ситуации была перенесена в турецкую Анталью. Первый поединок в рамках противостояния начнется 4 марта в 11:00 по Киеву.