Украина примет Барбадос в Турции: известны составы сборных

Матчевая встреча Кубка Дэвиса состоится 4-5 марта

  • 22.02.2022 12:40
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Украина примет Барбадос в Турции: известны составы сборных
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Стали известны составы мужских сборных Украины и Барбадоса по теннису, которые 4-5 марта сыграют матч Кубка Дэвиса.

Сборная Украины: Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых, Денис Молчанов, Вячеслав Белинский.

Капітан – Андрей Медведев.

Сборная Барбадоса: Дариан Кинг, Хейден Льюис, Меттью Фостер-Иствик, Кайпо Маршалл.

Капитан – Демьен Епплвейт.

Изначально встреча должна была состояться в Украине, однако из-за накаленной политической ситуации была перенесена в турецкую Анталью. Первый поединок в рамках противостояния начнется 4 марта в 11:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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