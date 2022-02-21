Стало известно, где сборная Украины примет Барбадос в Кубке Дэвиса

Федерация тенниса Украины назвала новое место проведения матча Кубка Дэвиса против Барбадоса, который по решению ITF был перенесен из Киева.



Встреча состоится в турецкой гостинице Rixos Premium Belek, расположенной в регионе Анталия.



Сообщается, что Международная федерация тенниса согласовала предложенную локацию. Матчевая встреча состоится 4-5 марта.



Отметим, что Барбадос отказался проводить поединок на своей территории по причине невозможности подготовиться в столь сжатые сроки.