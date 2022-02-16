ITF запретила играть. Матчи Кубка Дэвиса будут перенесены из Украины

Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который должен был пройти в Киеве 4-5 марта, будет перенесен за пределы Украины с сохранением указанных дат.

На заседании Комитета Кубка Дэвиса ITF было принято соответствующее решение после ознакомления с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков. Там было отмечено, что Украина находится в статусе наибольшей опасности («Full Evacuation» — в английском оригинале). Также Комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее.

ФТУ должна до понедельника, 21 февраля, предложить ITF варианты с проведением матча на нейтральной территории для сохранения «домашнего» статуса. В случае отсутствия таких предложений, Международная федерация тенниса сама определится со страной проведения, ведь Барбадос не готов в столь сжатые сроки провести матч на своей территории.