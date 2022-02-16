ITF запретила играть. Матчи Кубка Дэвиса будут перенесены из Украины

ФТУ должна до 21 февраля предложить варианты проведения поединка на нейтральной территории

  • 16.02.2022 13:20
  • 894 просмотра
  • 3 комментария
ITF запретила играть. Матчи Кубка Дэвиса будут перенесены из Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который должен был пройти в Киеве 4-5 марта, будет перенесен за пределы Украины с сохранением указанных дат.

На заседании Комитета Кубка Дэвиса ITF было принято соответствующее решение после ознакомления с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков. Там было отмечено, что Украина находится в статусе наибольшей опасности («Full Evacuation» — в английском оригинале). Также Комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее.

ФТУ должна до понедельника, 21 февраля, предложить ITF варианты с проведением матча на нейтральной территории для сохранения «домашнего» статуса. В случае отсутствия таких предложений, Международная федерация тенниса сама определится со страной проведения, ведь Барбадос не готов в столь сжатые сроки провести матч на своей территории.

Источник — Федерация тенниса Украины

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleksandr Plutakhin, 16.02.2022 13:46
    +5
    А чому ніхто і нічого не каже про країну агресора, країну яка вже більше 7 років веде військові дії з сусідом? Чому міжнародні змагання вищого рівня, що проводяться там, не викликають "занепокоєння" ні у кого, не кажучі вже про відмову їх проведення? Змагатись в московії беспечно ? А як бути з демократичними і беспековими засадами, не кажучи вже про моральні цінності, чи гаспромівські гроші більш важливі? Чи може це не той ЄС, бо нам казали про зовсім інші цінності, про важливу роль людини та її права і безпеку, про право на свободи і особисте життя, беспекове життя в своїй країні?
    Ссылка
    online
    Dmytro Solovyov, 16.02.2022 13:55
    +1
    Aleksandr Plutakhin, 16.02.2022 13:46
    А чому ніхто і нічого не каже про країну агресора, країну яка вже більше 7 років веде військові дії з сусідом? Чому міжнародні змагання вищого рівня, що проводяться там, не викликають "занепокоєння" ні у кого, не кажучі вже про відмову їх проведення? Змагатись в московії беспечно ? А як бути з демократичними і беспековими засадами, не кажучи вже про моральні цінності, чи гаспромівські гроші більш важливі? Чи може це не той ЄС, бо нам казали про зовсім інші цінності, про важливу роль людини та її права і безпеку, про право на свободи і особисте життя, беспекове життя в своїй країні?
    Как это "ніхто і нічого не каже"? Все только и делают, что говорят, говорят, говорят...и про демократию, и про ценности, и про что угодно. Как говорится - собаки гавкают, а караван идёт...
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    Spectra, 16.02.2022 13:47 (изменен)
    0
    Ужасный день в теннисе. Ничего не скажешь.
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