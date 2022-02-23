МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России

Министр иностранных дел и международного развития Великобритании Лиз Трасс призвала английские футбольные клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов, если он, как запланировано, состоится в России.

Финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 должен пройти на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая. Но из-за агрессии Российской Федерации по отношению к Украине матч может быть перенесен в другую страну. Во вторник, 22 февраля, руководство УЕФА провело предварительные переговоры о возможном переносе поединка.

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При этом УЕФА предпочел бы сначала узнать участников полуфинала, чтобы выбрать новое место для проведения финала соревнований, которые смотрят более 380 миллионов человек по всему миру. Сейчас идут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

На вопрос о том, следует ли английскому клубу бойкотировать финал, если он будет сыгран в России, министр Трасс ответила: «Да. Если бы я была на их месте, я бы его бойкотировала. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что творит путинский режим».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что предотвращение войны «на самом деле важнее, чем матч Лиги чемпионов».

В 1/8 финала Лиги чемпионов играют четыре английских клуба: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».