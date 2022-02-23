МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России

Решающий поединок турнира должен состояться в Санкт-Петербурге 28 мая

  • 23.02.2022 12:26
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России
© Getty Images/Global Images Ukraine

Министр иностранных дел и международного развития Великобритании Лиз Трасс призвала английские футбольные клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов, если он, как запланировано, состоится в России.

Финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 должен пройти на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая. Но из-за агрессии Российской Федерации по отношению к Украине матч может быть перенесен в другую страну. Во вторник, 22 февраля, руководство УЕФА провело предварительные переговоры о возможном переносе поединка.

При этом УЕФА предпочел бы сначала узнать участников полуфинала, чтобы выбрать новое место для проведения финала соревнований, которые смотрят более 380 миллионов человек по всему миру. Сейчас идут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

На вопрос о том, следует ли английскому клубу бойкотировать финал, если он будет сыгран в России, министр Трасс ответила: «Да. Если бы я была на их месте, я бы его бойкотировала. Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что творит путинский режим».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что предотвращение войны «на самом деле важнее, чем матч Лиги чемпионов».

В 1/8 финала Лиги чемпионов играют четыре английских клуба: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Источник — Daily Mail

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    Burevestnik, 23.02.2022 12:58
    0
    УЕФА не примет решения до выяснения финалистов - будет выжидать до конца.
    У команд из Англии больше шансов сыграть в решающем матче.
    Но если клубы из АПЛ "пролетят" - финал будет в РФ.
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