Эрик ТЕН ХАГ: «Мы изучили манеру игры Бенфики и более чем готовы к матчу»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Мы изучили манеру игры «Бенфики» и более чем готовы к матчу. У нас разработан план на матч, но в конце концов это футболистам нужно будет принимать правильные решения и грамотно читать игру, чтобы победить», - сказал Тен Хаг.

Матч «Бенфика» – «Аякс» состоится в среду, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.