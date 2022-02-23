Дани ПАРЕХО, MVP матча: «Пробей я по мячу лучше, он бы не залетел в ворота»

Полузащитник «Вильяреала» прокомментировал матч ЛЧ против «Ювентуса»

  • 23.02.2022 02:15
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Дани ПАРЕХО, MVP матча: «Пробей я по мячу лучше, он бы не залетел в ворота»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1):

«Думаю, мы владели преимуществом в первом тайме и в целом заслуживали победу, учитывая сценарий игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью счастлив, так как мы играли хорошо и были на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильярреал».

Матч был действительно очень тяжелым. Когда тебе забивают на первой минуте, это рушит игровой план. Несмотря на это, мы играли в свой футбол. Мой гол? Увидел свободную зону. К счастью, Капу увидел ее тоже. Пробей я по мячу лучше, он, может, и не залетел бы в ворота.

Влахович? Когда играешь против таких команд и таких футболистов, нельзя предоставлять им даже полумоментов. Он забил хороший гол. На этом уровне случается ровно такое».

  • Дани Парехо (Вильярреал) стал обладателем награды Лучший игрок матча:

«Награда за яркую игру во втором тайме. Он забил гол и стал контролировать ход матча, чем помог своей команде вернуться в игру. Проявил высокую ответственность как лидер команды», – отметили в УЕФА.

ГОЛ! 1:1. Дани Парехо, 66 мин.

Источник — УЕФА

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