Борис ДЖОНСОН: «Финал ЛЧ? У России нет шансов проводить футбольные турниры»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022:

«У России нет шансов проводить футбольные турниры. Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну».

Британский политик поддержит лишение страны-агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающая игра ЛЧ должна состояться 28 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон на стадион «Уэмбли».

Великобритания ввела санкции в отношении российских банков и олигархов из-за агрессии России по отношении к Украине и незаконное признание суверенитета так называемых ЛНР/ДНР.