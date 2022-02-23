Борис ДЖОНСОН: «Финал ЛЧ? У России нет шансов проводить футбольные турниры»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022:
«У России нет шансов проводить футбольные турниры. Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну».
Британский политик поддержит лишение страны-агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающая игра ЛЧ должна состояться 28 мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон на стадион «Уэмбли».
Великобритания ввела санкции в отношении российских банков и олигархов из-за агрессии России по отношении к Украине и незаконное признание суверенитета так называемых ЛНР/ДНР.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Росію чекає важка поразка у війні проти нас.
Чорноморський флот прийдеться перетягнути в Таганрог
Росію чекає важка поразка у війні проти нас.
Чорноморський флот прийдеться перетягнути в Таганрог
Пасіба, ні нада!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.