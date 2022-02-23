Борис ДЖОНСОН: «Финал ЛЧ? У России нет шансов проводить футбольные турниры»

Британский премьер-министр считает, что у Санкт-Петербурга отберут финал ЛЧ

  • 23.02.2022 00:55
  • 802 просмотра
  • 10 комментариев
Борис ДЖОНСОН: «Финал ЛЧ? У России нет шансов проводить футбольные турниры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022:

«У России нет шансов проводить футбольные турниры. Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну».

Британский политик поддержит лишение страны-агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающая игра ЛЧ должна состояться 28 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон на стадион «Уэмбли».

Великобритания ввела санкции в отношении российских банков и олигархов из-за агрессии России по отношении к Украине и незаконное признание суверенитета так называемых ЛНР/ДНР.

Источник — Sky Sports

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    alefteev77, 23.02.2022 01:09
    +8
    Буде добре, якщо Росія виставлять за двері з УЄФА та ФІФА. Нехай створюю власну лігу з ДНР, ЛНР, Абхазією, Осетією.
    Ссылка
    online
    Sauron, 23.02.2022 01:13 (изменен)
    +5
    alefteev77, 23.02.2022 01:09
    Буде добре, якщо Росія виставлять за двері з УЄФА та ФІФА. Нехай створюю власну лігу з ДНР, ЛНР, Абхазією, Осетією.
    В мене чуйка, що цього року ми повернемо не тільки ЛДНР, а й Крим.
    Росію чекає важка поразка у війні проти нас.
    Чорноморський флот прийдеться перетягнути в Таганрог
    Ссылка
    online
    Sauron, 23.02.2022 01:10
    +4
    Зараз відбувається те, що ми очікували від заходу в 2014-му!
    Ссылка
    кпуук куру, 23.02.2022 01:36
    +3
    alefteev77, 23.02.2022 01:09
    Буде добре, якщо Росія виставлять за двері з УЄФА та ФІФА. Нехай створюю власну лігу з ДНР, ЛНР, Абхазією, Осетією.
    + Сирия и Никарагуа
    Ссылка
    online
    andre_lui, 23.02.2022 01:23
    +2
    Mmm1234, 23.02.2022 00:58
    Там походу придётся еще компенсацию выплачивать УЕФА, за перенос финала
    Ну заплатят значит за то, что не смогли провести пару сотен миллионов рублей, у газпрома деньги есть
    Ссылка
    online
    bullyUA, 23.02.2022 01:18
    +2
    Sauron, 23.02.2022 01:13
    В мене чуйка, що цього року ми повернемо не тільки ЛДНР, а й Крим.
    Росію чекає важка поразка у війні проти нас.
    Чорноморський флот прийдеться перетягнути в Таганрог
    Кстати, Таганрог украинский город с чисто украинским названием. Но уже никто не будет его возвращать Украине, как и бывшую столицу Беларуси Смоленск никто не вернет белорусам.
    Ссылка
    online
    andre_lui, 23.02.2022 01:22
    +1
    alefteev77, 23.02.2022 01:09
    Буде добре, якщо Росія виставлять за двері з УЄФА та ФІФА. Нехай створюю власну лігу з ДНР, ЛНР, Абхазією, Осетією.
    Приднестровьем
    Ссылка
    online
    Sauron, 23.02.2022 01:51
    0
    bullyUA, 23.02.2022 01:18
    Кстати, Таганрог украинский город с чисто украинским названием. Но уже никто не будет его возвращать Украине, как и бывшую столицу Беларуси Смоленск никто не вернет белорусам.
    Колись був український, а зараз звичайние брудне московитське місто.
    Пасіба, ні нада!
    Ссылка
    online
    Vitalii_13UA, 23.02.2022 01:10
    -3
    alefteev77, 23.02.2022 01:09
    Буде добре, якщо Росія виставлять за двері з УЄФА та ФІФА. Нехай створюю власну лігу з ДНР, ЛНР, Абхазією, Осетією.
    Их не выставят, это только мечты. Рашка один из спонсоров этого коррупционного круга)
    Ссылка
    online
    Mmm1234, 23.02.2022 00:58
    -9
    Там походу придётся еще компенсацию выплачивать УЕФА, за перенос финала
    Ссылка
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