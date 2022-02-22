Бенфика – Аякс. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Аякс».

«Победителя пары «Бенфика» - «Аякс» в четвертьфинале ждет «Манчестер Сити», который в Лиссабоне поиздевался над португальским чемпионом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 5:0 – это такая хлесткая футбольная пощечина, от которой «Спортинг» возможно долго будет отходить. Правда, «горожане» из Манчестера настолько вальяжно праздновали свою шикарную победу, что в домашнем матче АПЛ уступили «шпорам» со счетом 2:3. Этим они дали возможность «Ливерпулю» сохранять надежды на чемпионство Англии.

«Бенфика» желает выступить значительно лучше своих земляков. Поэтому они хотят победить сверхименитый «Аякс». Тем более на внутренней арене «Бенфика» находится всего лишь на третьем месте, отставая от «Спортинга» на 6 очков, а от лидирующего «Порту» на целых 12 баллов. Теперь им остается добиваться успеха в Лиге чемпионов. Кстати, «Бенфика» в матчах со своими конкурентам проигрывает. Конечно, нам не безразлична лиссабонская команда, так как за нее играет форвард сборной Украины Роман Яремчук. Украинец был приглашен в команду Жоржи Жезушом, который не так давно покинул пост наставника лиссабонцев. И сейчас Роман не играет в старте «Бенфики», выходя лишь на замену. Может, после ничьи 2:2 с «Боавиштой» Роман выйдет в стартовом составе на матч с «Аяксом». Мы очень на это все рассчитываем.

Кстати, «Аякс» лидирует в Эредивизи, опережая на 5 очков ПСВ и на 6 баллов «Фейеноорд». Амстердамцы выиграли в группе все шесть матчей, как и «Ливерпуль». Кстати, все семь матчей текущего года «Аякс» также выиграл. В чемпионате Нидерландов они практически не пропускают мячей и очень много забивают. Но еще бы! За них играют Тадич, Блинд, Энтони, Алле и другие таланты, которые настроены и дальше побеждать во всех матчах. Правда, лидеры лиссабонского клуба опытные Отамедни и Вертонген, Рафа Силва, Эвертон, Жоау Марио и другие также себя видят в четвертьфинале.

На мой взгляд, это очень неуступчивое противостояние, в котором встретятся играющие команды. По итогам двух матчей шансы «Аякса» я оцениваю, как более предпочтительные. А вот в первом поединке «орлы» точно не проиграют», - сказал Грозный.

Матч «Бенфика» – «Аякс» состоится 23 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.