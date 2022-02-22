22 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Челси» и «Лилль».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Челси – Лилль. Зиеш, Пулишич и Хаверц в атаке. Стартовые составы команд
Источник — Sport.ua
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