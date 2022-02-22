ФОТО. Ирина Морозюк забавно отреагировала на контракт мужа с Черноморцем

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, забавно отреагировала на подписание контракта мужа с «Черноморцем».
Ирина опубликовала горячую фотографию, оформив ее в стиле пресс-службы одесского клуба.
«Красивое народное творчество. Мне нравится», – написала Ирина в инстаграме.
Отметим, что в подобном стиле «Черноморец» в январе анонсировал подписание контракта с шведским футболистом Дугласом Бергквистом.
Источник — Instagram
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Она как бы говорит:
"Это 3,14дато! "
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