ФОТО. Ирина Морозюк забавно отреагировала на контракт мужа с Черноморцем

Ирине понравился одесский юмор

  • 22.02.2022 19:20
  • 3130 просмотров
  • 11 комментариев
ФОТО. Ирина Морозюк забавно отреагировала на контракт мужа с Черноморцем
© Instagram. Ирина Морозюк и Николай Морозюк

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, забавно отреагировала на подписание контракта мужа с «Черноморцем».
 
Ирина опубликовала горячую фотографию, оформив ее в стиле пресс-службы одесского клуба.
 
«Красивое народное творчество. Мне нравится», – написала Ирина в инстаграме.
 
Отметим, что в подобном стиле «Черноморец» в январе анонсировал подписание контракта с шведским футболистом Дугласом Бергквистом.

Источник — Instagram

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    jugulator, 22.02.2022 19:30
    +3
    Face Control, 22.02.2022 19:27
    Красотка.
    Где?
    Ссылка
    Lesovij7, 22.02.2022 19:22
    +3
    Такой противный губошлеп
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 22.02.2022 19:53
    +2
    Face Control, 22.02.2022 19:27
    Красотка.
    Ирка сердцеедка. Очаровала Олежку
    Ссылка
    online
    BekXan, 22.02.2022 19:50
    +2
    Ну как же без ширинки.
    Ссылка
    online
    Trollface, 22.02.2022 20:05
    +1
    Протестутка.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 22.02.2022 20:12
    0
    У Тимофеюка мозоли будут месяц заживать
    Ссылка
    online
    Face Control, 22.02.2022 20:06
    0
    Алексей Голяченко, 22.02.2022 19:53
    Ирка сердцеедка. Очаровала Олежку
    Ссылка
    online
    euro2012_za_2012euro, 22.02.2022 20:05
    0
    Он в восторге от его перехода.
    Она как бы говорит:
    "Это 3,14дато! "
    Ссылка
    online
    yan2018, 22.02.2022 19:39 (изменен)
    -1
    Кто такой морозюк, чтоб о нем говорить, а тем более о его бывшей. Провел только 4 года в ДК, а играл толком только 2 года и то потому что хацкевич горе-тренер был.
    Ссылка
    w_o_w, 22.02.2022 19:25
    -1
    Эту фотографию таки оформила пресслужба Черноморца , а не Ирина.
    Ссылка
    online
    Face Control, 22.02.2022 19:27
    -7
    Красотка.
    Ссылка
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